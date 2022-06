Obi-Wan Kenobi: ecco i Funko Pop e le action figure (Di sabato 25 giugno 2022) In questo articolo daremo un’occhiata ai Funko Pop, alle action figure e alle riproduzioni provenienti dalla serie Obi-Wan Kenobi Si è appena conclusa la serie più attesa dai fan di Star Wars. Obi-Wan Kenobi racconta degli anni di esilio del Maestro Jedi dopo essere riuscito a scampare all’ordine 66. Per l’occasione, ecco una serie di gadget per celebrare l’amato personaggio interpretato da Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi: Funko Pop! Funko presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti della serie. Sono anche disponibili le versioni portachiavi per portare sempre in giro i propri eroi preferiti! Hasbro presenta le nuove action figure delle linee The Black Series, The Vintage Collection e ... Leggi su tuttotek (Di sabato 25 giugno 2022) In questo articolo daremo un’occhiata aiPop, allee alle riproduzioni provenienti dalla serie Obi-WanSi è appena conclusa la serie più attesa dai fan di Star Wars. Obi-Wanracconta degli anni di esilio del Maestro Jedi dopo essere riuscito a scampare all’ordine 66. Per l’occasione,una serie di gadget per celebrare l’amato personaggio interpretato da Ewan McGregor. Obi-WanPop!presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti della serie. Sono anche disponibili le versioni portachiavi per portare sempre in giro i propri eroi preferiti! Hasbro presenta le nuovedelle linee The Black Series, The Vintage Collection e ...

