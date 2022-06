Nuoto, Mondiali 2022: anche la 4×100 mista femminile in finale con il quinto tempo (Di sabato 25 giugno 2022) Ci sarà anche la 4×100 femminile nell’ultimo pomeriggio di finali al Mondiale di Nuoto di Budapest. La ‘squadra B’ composta da Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro stacca il pass della gara valida per le medaglie in 3.59.40, quinto crono assoluto. Nella partenza a dorso la Scalia parte bene nei primi 50 metri, sua caratteristica, iniziando però a sbandare nella seconda vasca, ritrovandosi nel cambio con la Castiglioni al sesto posto. Un piccolo allarme che viene immediatamente spento da Arianna, che con una ottima frazione a rana permette alle azzurre di tornare immediatamente nelle zone nobili di classifica, virando al secondo posto a metà gara. Nella terza frazione la Di Pietro è autrice di una discreta prova, subendo però il rientro di Margaret MacNeil, con il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Ci saràlanell’ultimo pomeriggio di finali al Mondiale didi Budapest. La ‘squadra B’ composta da Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro stacca il pass della gara valida per le medaglie in 3.59.40,crono assoluto. Nella partenza a dorso la Scalia parte bene nei primi 50 metri, sua caratteristica, iniziando però a sbandare nella seconda vasca, ritrovandosi nel cambio con la Castiglioni al sesto posto. Un piccolo allarme che viene immediatamente spento da Arianna, che con una ottima frazione a rana permette alle azzurre di tornare immediatamente nelle zone nobili di classifica, virando al secondo posto a metà gara. Nella terza frazione la Di Pietro è autrice di una discreta prova, subendo però il rientro di Margaret MacNeil, con il ...

