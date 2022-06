Nucleare, la proposta di Salvini scatena le polemiche | Milano prima città? (Di sabato 25 giugno 2022) Matteo Salvini si è pronunciato in merito alla crisi energetica in Italia. La sua proposta? Una nuova centrale Nucleare proprio a Milano. Il Segretario della Lega Matteo Salvini è stato ospite a Rapallo al convegno dei Giovani Industriali e durante il suo discorso ha mostrato il suo pieno appoggio all’apertura nella nostra penisola della prima centrale Nucleare. “Fatela nella mia Milano la prima, nuova, grande, innovativa centrale Nucleare, la voglio nel mio quartiere Baggio a Milano”, ha dichiarato Salvini, “Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni”. “Quando l’Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 giugno 2022) Matteosi è pronunciato in merito alla crisi energetica in Italia. La sua? Una nuova centraleproprio a. Il Segretario della Lega Matteoè stato ospite a Rapallo al convegno dei Giovani Industriali e durante il suo discorso ha mostrato il suo pieno appoggio all’apertura nella nostra penisola dellacentrale. “Fatela nella miala, nuova, grande, innovativa centrale, la voglio nel mio quartiere Baggio a”, ha dichiarato, “Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni”. “Quando l’Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle ...

