Norvegia, spari in un locale gay a Oslo: 2 morti e diversi feriti (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria in un locale gay nel centro di Oslo, il London, in Norvegia. La polizia poco dopo ha fermato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria in ungay nel centro di, il London, in. La polizia poco dopo ha fermato un ...

