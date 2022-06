Lando Norris di McLaren | “Porpoising? Serve solidarietà dai colleghi di F1”

(Di sabato 25 giugno 2022) Il Gran Premio d’Inghilterra ospitato dalla leggendaria pista di Silverstone si appresta ad entrare nelle scene della Formula 1. Sono diverse, ovviamente, le scuderie anglosassoni che vorranno fare bella figura nella corsa casalinga per infiammare il pubblico amico. Uno dei piloti più interessati alla bella prestazioni inglese è certamente, nato a Bristol e sotto contratto con ladi Woking. Un’accoppiata tra le più attese. Proprio il giovane corridore ha parlato, ultimamente, del problema delche affligge diverse squadre: il classe 1999 ha invocato ladeisul problema. L’appello didisul“La verità è che noi non ne siamo colpiti ...

Pubblicità

carlospineruajr : @ElReyGuiri LANDO NORRIS 90 JAJAJAJAJSJSJSJSSJ - Nick_cannonier : #gasly era accostato a #Mclaren, per sostituire Daniel Ricciardo ed affiancare Lando Norris. Quest'ultimo deve rite… - emanueletrentoo : @MrgarronsG @itsimori Lando Norris le fa ancora - sv5addicted : raga ho appena letto un tweet che diceva : norris>>>leclerc Tanto rispetto per lando,ma tutto bene? - mariatiriza : RT @mvltividsx: madonna mia lando Norris illegale sempre -

...Mercedes Fine 2023 George Russell Mercedes Fine 2023 Max Verstappen Red Bull Fine 2028 Sergio Perez Red Bull Fine 2024 Charles Leclerc Ferrari Fine 2024 Carlos Sainz Ferrari Fine 2024...nel suo tradizionale appuntamento con la carta stampata sulle colonne del Telegraph ha espresso questo pensiero sulla situazione: 'La verità è che noi come McLaren non siamo colpiti dal ...Le coppie di piloti F1 per il Mondiale 2023: come cambia la griglia dei team dopo le ultime news sui movimenti di mercato nel paddock della Formula 1 ...Tra le scuderie che però non stanno soffrendo di questo fenomeno c'è la McLaren di Lando Norris, con il pilota britannico che si concede in un'intervista al "Telegraph", dove dice: “La verità è che ...