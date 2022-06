Il re del calciomercato: #Calciomercato, #SerieB | #Perugia, trattative avanzate per i prestiti di #Kone … (Di sabato 25 giugno 2022) Il re del calciomercato ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: #calciomercato, #SerieB #Perugia, trattative avanzate per i prestiti di #Kone dal #Torino e #Olivieri dall'#Atalantahttps://t.co/KDbMTIewkE — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 50 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #calciomercato, #SerieB #Perugia, trattative avanzate per i prestiti di #Kone … ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) Il re delha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: #per ididal #Torino e #Olivieri dall'#Atalantahttps://t.co/KDbMTIewkE — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 50 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del: #per idi… ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - DiMarzio : #Calciomercato, @Atalanta_BC | Scatto per #Pinamonti dell'@Inter: c'è l'ok del giocatore - DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | #Juric spinge per #Pessina, ma c'è la concorrenza del @ACMonza - FBiasin : Prima legge del #Calciomercato estivo: quando vi fanno intendere che qualcosa di grosso sta per capitare nella gio… - Robert_Zef : RT @MarcoJuric: #Calciomercato, #ASRoma | Weekend di colloqui per #Frattesi: previsto un contatto tra l’agente del calciatore e il Sassuolo… -