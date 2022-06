Il coming out di Richarlyson: “sono bisessuale, sono andato con uomini e donne” (Di sabato 25 giugno 2022) Richarlyson è stato un ottimo calciatore, nel corso della carriera si è messo in mostra con buone prestazioni: Fortaleza, Salisburgo, Santo André, San Paolo, Atletico Mineiro, Vitória, FC Goa e Guarani sono state le esperienze più importanti. E’ stato anche nel giro della nazionale brasiliana. Il calciatore si è ritirato lo scorso anno, adesso il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda extra-campo. Intervenuto nel podcast ‘Nos Armários dos Vestiários’, il 39enne centrocampista ha fatto coming out. “Per tutta la vita mi è stato chiesto se sono gay. Ho avuto una relazione con un uomo e ho avuto una relazione anche con una donna. Parlo qui oggi e presto verrà stampata la notizia: ‘Richarlyson è bisessuale’. E il meme è pronto. Diranno: ‘Wow, ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022)è stato un ottimo calciatore, nel corso della carriera si è messo in mostra con buone prestazioni: Fortaleza, Salisburgo, Santo André, San Paolo, Atletico Mineiro, Vitória, FC Goa e Guaranistate le esperienze più importanti. E’ stato anche nel giro della nazionale brasiliana. Il calciatore si è ritirato lo scorso anno, adesso il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda extra-campo. Intervenuto nel podcast ‘Nos Armários dos Vestiários’, il 39enne centrocampista ha fattoout. “Per tutta la vita mi è stato chiesto segay. Ho avuto una relazione con un uomo e ho avuto una relazione anche con una donna. Parlo qui oggi e presto verrà stampata la notizia: ‘’. E il meme è pronto. Diranno: ‘Wow, ma ...

