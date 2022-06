Gama | «Sull’Italia femminile più pressione | ma l’Europeo è un gioco»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 giugno 2022) . Le dichiarazioni della capitana azzurra Sara, capitana della Nazionale, parla a Sky Sport dal ritiro delle azzurre. EUROPEO – «E’ cresciuta la, ci sono tante cose. Quello che facciamo è importante per lo sviluppo della disciplina. Dobbiamo prendere questo Europeo come un. Noi giochiamo perché abbiamo tanta passione». PROFESSIONISMO – «E’ un momento di grande trasformazione iniziato 7 anni fa che sta avendo una grande accelerazione con il professionismo. Vuol dire dare il 100% di credibilità per il movimento e che ci investe come sistema calcio, diventando più attrattivi». BERTOLINI E IL GRUPPO – «Le abbiamo fatto gli auguri. Sicuramente è cresciuta anche lei, quando fai certi tipi di esperienze è inevitabile. Il gruppo storico ormai si è cementificato e è capace di prendere ...