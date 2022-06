Firenze | lite tra ambulanti finisce a sprangate | un ferito e due denunciati - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 25 giugno 2022) Carabinieri È finita a colpi di spranga unatra, un bengalese e un marocchino, stamattina in piazza dell'Isolotto a. Sul posto i carabinieri. Il bengalese è finito all'...

Carabinieri È finita a colpi di spranga una lite tra ambulanti, un bengalese e un marocchino, stamattina in piazza dell'Isolotto a Firenze. Sul posto i carabinieri. Il bengalese è finito all'ospedale di Torregalli, da cui è stato dimesso. Giorni di violenza all'Isolotto, quartiere di Firenze. Dopo la lite tra ambulanti finita a sprangate, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una gamba, con un coltello.