(Di sabato 25 giugno 2022)ha voluto mettere la sua anima a nudo, raccontando un suo particolare episodio.cosa ha sofferto Ex modella è conduttrice,da anni ormai ha scelto l’Italialuogo in cui mettere le sue radici. Una bellezza mozzafiato che, nel corso degli anni, si è trovata di fronte ad una terribile situazione di salute, un qualcosa che in più di un’occasione le ha causato tantissimi dolori. Anche se è passato molto tempo prima di riuscire a scoprire quale fosse la causa che le ha provocato tutto ciò. La fama perarriva nel 2005, anno in cui l’abbiamo vista prendere parte al programma Che tempo che fa accanto a Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Un’artista che però aveva già fatto il ...

ParliamoDiNews : Filippa Lagerback e Daniele Bossari, la figlia è cresciuta ed è bellissima: ecco la 23enne -… -

il Democratico

Anche tanti volti noti hanno voluto congratularsi con lei per il prezioso traguardo raggiunto: da Antonella Elia a Giulia Salemi, fino ae Monica Leofreddi. 'Mi festeggio perché me ......più recente assidui frequentatori delle nostre sono stati Gwyneth Paltrow e Ralph Fiennes (addirittura beccato a fare spesa alla Coop di Umbertide) ma anche Daniele Bossari e(... Filippa Lagerback, il drammatico problema: ecco come l'ha scoperto Filippa Lagerback e la foto del passato, lo scatto la fa emozionare ancora oggi: "Non ci serviva nient'altro..."."Oggi festeggio, sono 3 anni che non bevo": l'ex concorrente del Gf vip lo racconta ai suoi follower in un lungo e toccante post.