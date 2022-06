Entry list Wta Amburgo 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di sabato 25 giugno 2022) L’Entry list del Wta 250 di Amburgo 2022, evento in programma dal 17 al 23 luglio. La statunitense Danielle Collins guida il seeding del torneo sulla terra rossa tedesca, seguita dalla russa Daria Kasatkina e dalla ceca Barbora Krejcikova. Non sono presenti tenniste italiane nel main draw. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Amburgo 2022. Entry list WTA Amburgo 2022 1 Danielle Collins 8 2 Daria Kasatkina 13 3 Barbora Krejcikova 15 4 Elena Rybakina 21 5 Aliaksandra Sasnovich 34 6 Anhelina Kalinina 36 7 Qinwen Zheng 53 8 Clara Tauson 54 Elena-Gabriela Ruse 55 Andrea Petkovic 56 Tamara Zidansek 58 Katerina Siniakova 63 Maryna Zanevska 68 Varvara ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dal 17 al 23 luglio. La statunitense Danielle Collins guida il seeding del torneo sulla terra rossa tedesca, seguita dalla russa Daria Kasatkina e dalla ceca Barbora Krejcikova. Non sonotennistenel main draw. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Danielle Collins 8 2 Daria Kasatkina 13 3 Barbora Krejcikova 15 4 Elena Rybakina 21 5 Aliaksandra Sasnovich 34 6 Anhelina Kalinina 36 7 Qinwen Zheng 53 8 Clara Tauson 54 Elena-Gabriela Ruse 55 Andrea Petkovic 56 Tamara Zidansek 58 Katerina Siniakova 63 Maryna Zanevska 68 Varvara ...

