Draghi tenta il blitz sul prezzo del gas ma l’Europa rinvia a ottobre “Sono deluso”

Al termine di due giorni di Consiglio europeo Mario Draghi fa buon viso a cattivo gioco: il premier aveva chiesto un Summit europeo straordinario sul tetto al prezzo del gas a luglio, i leader hanno deciso di rimandare tutto al Consiglio di ottobre. Un rinvio di tre mesi che sembra in pieno contrasto con l'urgenza sollevata dal presidente del Consiglio, che però in conferenza stampa si dichiara non "deluso". "Non mi aspettavo - ha assicurato - di poter fissare una data precisa, immaginavo il solito rinvio con un linguaggio un po' vago. Le cose si stanno muovendo ma non vengono da sole e subito: provo tutt'altro che delusione". Per Draghi "bisogna agire ora" per porre un freno alla corsa dei prezzi dell'energia, che sta facendo crescere l'inflazione come avvenne negli anni '70.

