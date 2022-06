Di Maio precisa: “Non ho fondato un partito personale” (Di sabato 25 giugno 2022) NAPOLI – Di Maio precisa: “Io non ho voluto fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla può nascere all’interno delle istituzioni, ma deve nascere sui territori. Noi dobbiamo continuare ad ispirarci ai nostri sindaci di tutta Italia, che ogni mattina si rimboccano le maniche e senza fare polemiche cercano di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: M5s: alle politiche chiederà il mandato per governare Il 3 settembre si vota su Rousseau Beppe Grillo ringrazia Di Maio: “In alto i cuori” Di Maio non tornerà a capo del M5S Per Di Maio è stato “indecoroso bruciare la Belloni” Salvini su Sanremo 2022: “Mi piaceva Elisa, ma onore a Mahmood ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 giugno 2022) NAPOLI – Di: “Io non ho voluto fondare un, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla può nascere all’interno delle istituzioni, ma deve nascere sui territori. Noi dobbiamo continuare ad ispirarci ai nostri sindaci di tutta Italia, che ogni mattina si rimboccano le maniche e senza fare polemiche cercano di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: M5s: alle politiche chiederà il mandato per governare Il 3 settembre si vota su Rousseau Beppe Grillo ringrazia Di: “In alto i cuori” Dinon tornerà a capo del M5S Per Diè stato “indecoroso bruciare la Belloni” Salvini su Sanremo 2022: “Mi piaceva Elisa, ma onore a Mahmood ...

