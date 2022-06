Cosa dice di noi la sentenza Usa che cancella il diritto federale all'aborto (Di sabato 25 giugno 2022) Con una sentenza attesa che ribalta la storica Roe v. Wade, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato il diritto all'aborto a livello federale. Non resta nulla, nessuna garanzia nazionale di ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Con unaattesa che ribalta la storica Roe v. Wade, la Corte Suprema degli Stati Uniti hato ilall'a livello. Non resta nulla, nessuna garanzia nazionale di ...

Pubblicità

GiovaQuez : 'L'Italia deve essere il primo pensiero dei politici italiani. Poi c'è l'altra versione, quella di chi come Draghi… - raffaellapaita : “Il #M5S è un partito che ha in mente un Paese sbagliato che dice NO a sviluppo, infrastrutture, crescita. Non pote… - CarloCalenda : Meloni dice madre, cristiana e occidentale, esattamente come Salvini diceva prima gli italiani. Implicitamente sono… - sergio_iezzi : @Ingestibile79 Niente paura: la realtà se ne frega di cosa dice il tizio e se uccidi qualcuno il conto arriva lo stesso. - Vinc881 : @HalaMadridITALY @CrisInter91 @fcin1908it @_ElPrincipe22 @Gianlu_BoNa1990 Però Marotta ieri dice mercato aperto 4 s… -