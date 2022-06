Corso gratuito da Barman per ciechi e ipovedenti: ecco dove (Di sabato 25 giugno 2022) Iniziativa unica alla Mixology Academy, un Corso gratuito da Barman per ciechi e ipovedenti in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Roma ROMA – Diventare un Barman professionista, capace di preparare cocktail, anche se cieco o ipovedente: un’opportunità in più di lavoro, di autonomia e di autorealizzazione in un’attività stimolante che potrebbe presto concretizzarsi grazie alla Mixology Academy, la più importante Accademia del settore in Europa, da cui escono talenti ricercati in tutto il mondo. Insegnare a muoversi con abilità tra bottiglie e stoviglie al bancone di un locale, quando si vede poco o nulla, non è facile. Un primo esperimento si terrà sabato 25 Giugno con un Corso di 4 ore, dalle ore 10:00 alle ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 giugno 2022) Iniziativa unica alla Mixology Academy, undaperin collaborazione con l’Unione Italianadi Roma ROMA – Diventare unprofessionista, capace di preparare cocktail, anche se cieco o ipovedente: un’opportunità in più di lavoro, di autonomia e di autorealizzazione in un’attività stimolante che potrebbe presto concretizzarsi grazie alla Mixology Academy, la più importante Accademia del settore in Europa, da cui escono talenti ricercati in tutto il mondo. Insegnare a muoversi con abilità tra bottiglie e stoviglie al bancone di un locale, quando si vede poco o nulla, non è facile. Un primo esperimento si terrà sabato 25 Giugno con undi 4 ore, dalle ore 10:00 alle ...

