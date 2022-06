“Ci sono battibecchi”, Alex Wyse svela come procede la storia d’amore con Cosmary dopo Amici 21 (Di sabato 25 giugno 2022) come procede la storia d’amore tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli dopo Amici 21? Il cantante lo ha rivelato a Lorella Cuccarini, ospite del suo format dal titolo “Dimmi di te”. come procede la storia tra Alex Wyse e Cosmary dopo Amici 21? Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 giugno 2022)latraFasanelli21? Il cantante lo ha rivelato a Lorella Cuccarini, ospite del suo format dal titolo “Dimmi di te”.latra21? Va bene, va bene. Poi ogni tanto cigiusto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

