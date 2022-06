ASCOLTI TV 24 GIUGNO 2022: TOP DIECI IN REPLICA (17,7%), QUARTO GRADO (11,9%) SUPERA NEW AMSTERDAM (9,6%), L’ULTIMA DI MATTINO 5 (20,3%+21,2%) (Di sabato 25 giugno 2022) ASCOLTI TV 24 GIUGNO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2530 36.30 PT – 5665 37.53 24 – 2679 38.43 PT – 5976 39.59 Rassegna Stampa – 245 10.20Tg1 Mattina – 635 15.55Tg1 – 915 20.29UnoMattina Estate – 637 14.99Camper – 1244 13.56Tg1 – 2738 22.36Don Matteo – 1151 11.10Don Matteo – 1284 14.78Sei Sorelle – 1095 13.95Tg1 – ndTg1 Economia – 1221 16.39Estate in Diretta – 1420 17.98Reazione a Catena – 2268 23.72Reazione a Catena – 3326 27.95Tg1 – 3599 25.95TecheTecheTè – 3148 20.53Top DIECI (R) – 2403 17.66 976 13.47 143 11.81 1866 21.97Ricchi di Fantasia – 464 8.70 Fascia 7-9 – 726 17.78Tg5 – 939 21.09MATTINO 5 News – 826 20.32MATTINO 5 News – 820 21.24Forum (R) – 1270 19.09Tg5 – 2687 23.11Beautiful – 2302 19.56Una Vita – 2008 19.22Un Altro Domani – ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 giugno 2022)TV 24· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2530 36.30 PT – 5665 37.53 24 – 2679 38.43 PT – 5976 39.59 Rassegna Stampa – 245 10.20Tg1 Mattina – 635 15.55Tg1 – 915 20.29UnoMattina Estate – 637 14.99Camper – 1244 13.56Tg1 – 2738 22.36Don Matteo – 1151 11.10Don Matteo – 1284 14.78Sei Sorelle – 1095 13.95Tg1 – ndTg1 Economia – 1221 16.39Estate in Diretta – 1420 17.98Reazione a Catena – 2268 23.72Reazione a Catena – 3326 27.95Tg1 – 3599 25.95TecheTecheTè – 3148 20.53Top(R) – 2403 17.66 976 13.47 143 11.81 1866 21.97Ricchi di Fantasia – 464 8.70 Fascia 7-9 – 726 17.78Tg5 – 939 21.095 News – 826 20.325 News – 820 21.24Forum (R) – 1270 19.09Tg5 – 2687 23.11Beautiful – 2302 19.56Una Vita – 2008 19.22Un Altro Domani – ...

