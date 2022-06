Ascolti TV 24 giugno 2022, ottimo Reazione a Catena con l'addio dei Pecorella (Di sabato 25 giugno 2022) Estate, tempo di repliche televisive e di conseguenti cali di audience, ma non per tutte le trasmissioni visto che qualcuno ha potuto gioire nella giornata di ieri 24 giugno 2022. Nel Prime Time la battaglia a suon di auditel si è tenuta tra Top Dieci e New Amsterdam. Nel corso del pomeriggio non sono mancate le soap mentre, nel Preserale è Marco Liorni ha catturare la maggior parte dell'attenzione con Reazione a Catena che ha salutato i campioni del momento! Ascolti TV ieri 24 giugno, bene la replica di Top Dieci In prima serata ha avuto la meglio Rai 1 con 'Top Dieci'. La replica dello show di Carlo Conti ha avvicinato agli schermi 2.40 milioni di persone, pari al 17.7% di share. Numeri discretamente buoni per un periodo simile e che sono bastati a superare le reti rivali. Canale 5, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 giugno 2022) Estate, tempo di repliche televisive e di conseguenti cali di audience, ma non per tutte le trasmissioni visto che qualcuno ha potuto gioire nella giornata di ieri 24. Nel Prime Time la battaglia a suon di auditel si è tenuta tra Top Dieci e New Amsterdam. Nel corso del pomeriggio non sono mancate le soap mentre, nel Preserale è Marco Liorni ha catturare la maggior parte dell'attenzione conche ha salutato i campioni del momento!TV ieri 24, bene la replica di Top Dieci In prima serata ha avuto la meglio Rai 1 con 'Top Dieci'. La replica dello show di Carlo Conti ha avvicinato agli schermi 2.40 milioni di persone, pari al 17.7% di share. Numeri discretamente buoni per un periodo simile e che sono bastati a superare le reti rivali. Canale 5, ...

