Aldo (senza Giovanni e Giacomo) e Lucia Ocone in “Una boccata d’aria” (Di sabato 25 giugno 2022) ROMA – Quando la vita ti pone delle domande, c’è un solo posto dove cercare le risposte: casa. Questo il claim alla base di “Una boccata d’aria”, una commedia agrodolce diretta da Alessio Lauria che arriverà dal prossimo 7 luglio in tutte le sale cinematografiche italiane. Il cast vanta la presenza di Aldo Baglio (del trio comico “Aldo Giovanni e Giacomo”), Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro. Una pellicola assolutamente da non perdere. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 giugno 2022) ROMA – Quando la vita ti pone delle domande, c’è un solo posto dove cercare le risposte: casa. Questo il claim alla base di “Una”, una commedia agrodolce diretta da Alessio Lauria che arriverà dal prossimo 7 luglio in tutte le sale cinematografiche italiane. Il cast vanta la prediBaglio (del trio comico “”),Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro. Una pellicola assolutamente da non perdere. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Aldo (senza Giovanni e Giacomo) e Lucia Ocone in 'Una boccata d'aria' - aldo_rovi : RT @carmelodipaola: Ieri sera ho ascoltato una 'capra' sostenere che l'Europa è la nostra casa e non ce n'è un'altra. Mi dispero per i pove… - Aldo_dancer : RT @BarillariDav: Le scritte fuori dallo Spallanzani sono un'offesa, come dicono Letta e la Lorenzin! Infatti bisogna indagare SUBITO sulle… - aldo_rovi : RT @brunodese: Ieri i funerali di un amico morto per infarto a 60 anni nel sonno. Oggi gli amici commentano che ha fatto una bella morte e… - PopolariPiemont : #Francia senza maggioranza di Aldo Novellini #Macron non ha la maggioranza in Parlamento, prospettiva di un govern… -