Acli | Mattarella | ' Giovanni Bianchi figura limpida e punto riferimento'

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "In occasione del convegno dellea Milano in ricordo di, desidero esprimere il mio apprezzamento per l'iniziativa.è stato un instancabile animatore sociale, un finissimo intellettuale, che mise la sua fede, la sua cultura e la sua passione al servizio della società e delle istituzioni del nostro Paese. La suae il suo impegno esemplare rappresentano un sicurodiper le giovani generazioni e di sollecitazione per chi è impegnato nelle istituzioni". Lo scrive il Presidente della Repubblica, in un messaggio inviato al presidente delleLombardia, Martino Troncati.