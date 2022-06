Zuppa di Porro 24 giugno 2022

(Di venerdì 24 giugno 2022)di. Di maio è gli insiemisti che pensano al futuro della loro poltrona, ieri hanno esagerato: basta populismi e sovranismi; non è un partito personale; vedo un’onda civica che si avvicina con molto entusiasmo. E nessuno si è messo a ridere. Solo perchè appoggia Draghi. Letta non lo vuole, dice su Rep. Letta lo vuole dice sulla Stampa. L’unica che lo spernacchia è Calenda. Ucraina il sì dell’Europa alla sua candidatura e i paesi balcanici, gisutamente, nel loor piccolo si arrabbiano. Covid aumentano i contagi e alcuni dicono basta con la quarantena. Gas, solo il Messaggero, riesce a titolare: Gas tetto sul prezzo da luglio. Capezzone: invece di tergiversare e fare proposte, lavorate per rimediare. Ita proprio come la vecchia Alitalia, nonostante abbia tagliato stipendi ai piloti e hostess e aerei, perde tre milioni al giorno e come la ...

Nicola Porro

SulladiCorrado Ocone scrive: ""Insieme per il futuro" avrà sicuramente un futuro: piccolo ma sicuro, sufficiente per portare Di Maio ancora in Parlamento, sistemare qualcuno dei suoi o della ...SulladiCorrado Ocone scrive: "In dote, il presidente del Consiglio ha portato all'Italia un fattore immateriale che nessun partito poteva dare di suo, la credibilità internazionale e per i ... Rassegna ragionata dal web su: i fustigatori dalla leader di Fdi davanti alle contraddizioni della storia, il partito della guerra infinita in Ucraina, la ridicola operazione Di Maio ...