(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Dagli Stati Uniti sono unpiùsuidelle. Una cui tutto il movimento femminista internazionale ha guardato negli anni della grande mobilitazione e dove è stata scritta parte importante delle conquiste deie delle libertà. Se è stato possibile un passo indietro di queste dimensioni negli Stati Uniti, è ancora più evidente come i dritti vadano sempre difesi e, anche a distanza di decenni, mai dati per acquisiti". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia edel Pd, Anna

Pubblicità

TV7Benevento : Usa: Rossomando (Pd), 'da oggi Paese più arretrato su diritti donne' - -

Il Tempo

... come ha annunciato la vicepresidente di Palazzo Madama Anna. Da quanto si apprende ...tra Mosca e Kiev ed inizia ad esprimere perplessità anche sulla posizione della Nato e degli. I ...A dirlo in Aula è stata la vicepresidente del Senato, Annariferendo quanto emerso dalla ... Lo ha detto la direttrice dell'Intelligence nazionale, Avril Haines, in un'audizione alla ... Usa: Rossomando (Pd), 'da oggi Paese più arretrato su diritti donne' Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Da oggi gli Stati Uniti sono un Paese più arretrato sui diritti delle donne. Un Paese a cui tutto il movimento femminista internazionale ha guardato negli anni della grand ...Con 173 voti a favore, 37 contrari, 16 astenuti. Cartabia dice che "ognuno ha portato il suo contributo". Bongiorno: "Dopo Palamara era ...