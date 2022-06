Usa, Corte Suprema cancella sentenza diritto aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Storica sentenza in Usa della Corte Suprema sull’aborto. cancellata la sentenza ‘Roe vs Wade’ che da 50 anni garantisce il diritto delle donne di interrompere la gravidanza. “La Costituzione non garantisce un diritto all’aborto”, si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte che ribadisce che “l’autorità di regolare l’aborto torna al popolo ed ai rappresentanti eletti”, vale a dire autorizza gli Stati la possibilità di vietarlo. Già prima della diffusione, poco dopo le 10 ora locale, centinaia di persone, in maggioranza donne, si sono riunite per protestare di fronte all’edificio che ospita il massimo organismo giuridico americano. E ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Storicain Usa dellasull’ta la‘Roe vs Wade’ che da 50 anni garantisce ildelle donne di interrompere la gravidanza. “La Costituzione non garantisce unall’”, si legge nellaappoggiata dalla maggioranza conservatrice dellache ribadisce che “l’autorità di regolare l’torna al popolo ed ai rappresentanti eletti”, vale a dire autorizza gli Stati la possibilità di vietarlo. Già prima della diffusione, poco dopo le 10 ora locale, centinaia di persone, in maggioranza donne, si sono riunite per protestare di fronte all’edificio che ospita il massimo organismo giuridico americano. E ...

