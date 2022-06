Transition | I padroni del mare

Pubblicità

Panorama

Così oggi racconterò di un cd, " Rituals of", pubblicato (con l'etichetta "I dischi di ... Lakota non ha, non vuole averne, la sua casa ha per tetto il cielo, è ovunque si trovi. ...... nonché attraverso la lotta tra classi sociali innescata da ciascun modo di produzione (e ... The Other: From the Ancient World to Feudalism . Più di recente, ha scritto uno dei libri ... Transition | Il boom del carbone