Testamento milionario falso | annullata sentenza per un notaio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La terza sezione della Corte di Appello di Napoli (presidente Mirra) ha annullato laemessa nei confronti delGabriella De Bellis che in primo grado venne condannata a due anni di reclusione (pena sospesa) perin atto pubblico in relazione a unredatto per un facoltoso imprenditore di Casoria (Napoli), vedovo e senza figli. Per i giudici di secondo grado il reato disi era già estinto prima della pronuncia di primo grado. La Corte, pertanto, ha annullato tutte le statuizioni civili disposte in precedenza. “Eravamo certi che non sussistevano i presupposti per la condanna e – commentano i legali della professionista, gli avvocati Luigi Tuccillo e Sergio Pisani – riteniamo che in punto di diritto la decisione della Corte sia ...