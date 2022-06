Stragi Parigi: avvocato Salah, 'non sapeva tutto' (Di venerdì 24 giugno 2022) E' giusto condannare Salah Abdeslam, unico superstite dei commando jihadisti che seminarono la morte a Parigi il 13 novembre 2015, a una "pena di morte sociale"?: lo ha chiesto il suo avvocato, Martin ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) E' giusto condannareAbdeslam, unico superstite dei commando jihadisti che seminarono la morte ail 13 novembre 2015, a una "pena di morte sociale"?: lo ha chiesto il suo, Martin ...

Stragi Parigi: avvocato Salah, 'non sapeva tutto' E' giusto condannare Salah Abdeslam, unico superstite dei commando jihadisti che seminarono la morte a Parigi il 13 novembre 2015, a una "pena di morte sociale": lo ha chiesto il suo avvocato, Martin Vettes, in avvio della sua arringa, durante la quale si è fra l'altro chiesto se l'imputato potrà "...