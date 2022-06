Stellantis in Vulcan Energy | primo Gruppo auto a investire nel litio

Pubblicità

nuova_venezia : Stellantis accelera sulla mobilità ecosostenibile ed espande la collaborazione con Vulcan Energy, diventa secondo a… - mattinodipadova : Stellantis accelera sulla mobilità ecosostenibile ed espande la collaborazione con Vulcan Energy, diventa secondo a… - il_piccolo : Stellantis accelera sulla mobilità ecosostenibile ed espande la collaborazione con Vulcan Energy, diventa secondo a… - messveneto : Stellantis accelera sulla mobilità ecosostenibile ed espande la collaborazione con Vulcan Energy, diventa secondo a… - CorriereAlpi : Stellantis accelera sulla mobilità ecosostenibile ed espande la collaborazione con Vulcan Energy, diventa secondo a… -

E' stato annunciato l'investimento azionario diinper 50 milioni di euro (76 milioni di dollari australiani) e l'estensione a 10 anni dell' accordo vincolante di fornitura ...L'investimento diin"rappresenta una chiara presa di posizione da parte di una delle maggiori case automobilistiche del mondo in merito all'approvvigionamento sostenibile e ...Investimento di 50 milioni per acquistare l'8% di Vulcan Energy. Esteso a 10 anni l'accordo di fornitura di litio rispettoso del clima. Stop produzione nei due impianti francesi di Stellantis è legato ...Stellantis N.V. e Vulcan Energy Resources Ltd. hanno annunciato oggi l’investimento azionario di Stellantis in Vulcan per 50 milioni di euro (76 milioni di dollari australiani) e l’estensione a 10 ann ...