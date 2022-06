Stefano De Martino in prime time su Rai2: i dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) La Rai ha deciso di puntare tutto, o quasi, su Stefano De Martino. Il conduttore sarà alla guida di ben quattro programmi. Uno di questi lo vedrà debuttare sul secondo canale della televisione di Stato con un format mai visto prima. Di cosa si tratta? Stefano De Martino: nuovo programma nella prima serata di Rai2 Dai tempi in cui giovanissimo debuttava ad Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha fatto passi da gigante. Non solo ballerino, ma è diventato anche conduttore e cantante. Insomma, uno showman a 360 gradi. Non è un caso, quindi, se la Rai ha pensato di puntare tutto su di lui. Stando a quanto anticipato da TvBlog, Stefano condurrà un programma nuovo, destinato ad allietare la prima serata di Rai2. Si tratta della ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 giugno 2022) La Rai ha deciso di puntare tutto, o quasi, suDe. Il conduttore sarà alla guida di ben quattro programmi. Uno di questi lo vedrà debuttare sul secondo canale della televisione di Stato con un format mai visto prima. Di cosa si tratta?De: nuovo programma nella prima serata diDai tempi in cui giovanissimo debuttava ad Amici di Maria De Filippi,Deha fatto passi da gigante. Non solo ballerino, ma è diventato anche conduttore e cantante. Insomma, uno showman a 360 gradi. Non è un caso, quindi, se la Rai ha pensato di puntare tutto su di lui. Stando a quanto anticipato da TvBlog,condurrà un programma nuovo, destinato ad allietare la prima serata di. Si tratta della ...

