Roma | bolletta Tari anche su smartphone tramite app IO

(Di venerdì 24 giugno 2022)– Al via oggi due novità diCapitale che riguardano i pagamenti della: la possibilità di ricevere l’imposta direttamente sul’app IO e la rateizzazione nel caso in cui siano richiesti pagamenti per le annualità precedenti al 2022. E’ quanto scrive in una nota il Comune di. Il progetto che permette agli utenti domestici di ricevere e pagare ladirettamente suIO, app ufficiale per interagire con la Pubblica Amministrazione, si inserisce nel quadro di una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici, per fornire ai cittadini modalità semplici ed efficaci per interagire con l’Amministrazione diCapitale. Già oggi ...