Raffaella Fico, la scollatura è indimenticabile: il davanzale implode, fans in estasi – FOTO (Di venerdì 24 giugno 2022) Raffaella Fico ha deliziato i suoi followers condividendo una FOTOgrafia spettacolare tra le sue stories: il davanzale implode, scollatura super. Raffaella Fico è una delle showgirl più apprezzate ed amate in Italia. La nativa di Cercola, che raggiunse la popolarità prendendo parte al ‘Grande Fratello’, è dotata di una grande bellezza e di un fisico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 24 giugno 2022)ha deliziato i suoi followers condividendo unagrafia spettacolare tra le sue stories: ilsuper.è una delle showgirl più apprezzate ed amate in Italia. La nativa di Cercola, che raggiunse la popolarità prendendo parte al ‘Grande Fratello’, è dotata di una grande bellezza e di un fisico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

infoitcultura : Mario Balotelli e Raffaella Fico in Costiera per la prima comunione di Pia - ParliamoDiNews : Chi è Raffaella Fico: Età, Figlia Pia, Ex Balotelli, Fidanzato Piero | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - occhio_notizie : Mario Balotelli e Raffaella Fico in Costiera per la prima comunione di Pia #mariobalotelli #raffaellafico - corrmezzogiorno : #Napoli SuperMario e Raffaella Fico in Costiera per la prima comunione di Pia - infoitcultura : Raffaella Fico e Mario Balotelli festeggiano la Prima Comunione di Pia: le foto esclusive -