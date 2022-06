Quarto Grado, anticipazioni puntata 24 giugno 2022: le novità su Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini (Di venerdì 24 giugno 2022) Torna, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra gialli da risolvere, misteri e casi di cronaca che hanno scosso l’Italia intera. Il caso della piccola Elena Del Pozzo stasera a Quarto Grado Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna ha confessato l’omicidio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Per il giudice, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Torna, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra gialli da risolvere, misteri e casi di cronaca che hanno scosso l’Italia intera. Il caso della piccolaDelstasera aQuesta sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà lacon il caso diDel, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna ha confessato l’omicidio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Per il giudice, la ...

Pubblicità

CorriereCitta : Quarto Grado, anticipazioni puntata 24 giugno 2022: le novità su Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini #quartogrado… - MondoTV241 : Quarto Grado antipazioni della puntata di venerdì 24 giugno #anticipazioni #quartogrado - iq_196 : @marioimprota11 Oppure uno dei suoi amici. Da quando è salito al potere ha fatto assumere i compagni di banco gli a… - hvrricaxe : @_BuBu7te_ e i miei parenti più che altro vale per anche per quello di quarto grado per dirti più che altro nel pae… - misterj1995 : RT @xrhodaxx: ma perché su questo hashtag si parla letteralmente di chiunque tranne che dei due veri interessati? scusate, ma a me di que… -