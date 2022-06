Premio internazionale L' Oreal-Unesco ' For Women in Science' 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Nelle giornate del 22 e del 23 giugno la Fondazione L'Oréal e l'hanno celebrato 45 eminenti scienziate provenienti da oltre 35 paesi e da tutte le regioni del mondo con due cerimonie di premiazione senza precedenti organizzate preso la sede centrale dell'a Parigi, in occasione del“Forin”. Per la scienza gli ultimi tre anni sono stati uno dei momenti più sfidanti della storia recente. Le donne si sono ritrovate in prima linea a fronteggiare questioni senza precedenti relative al cambiamento climatico, alle malattie e alle crisi sanitarie, come la pandemia da Covid-19. Sebbene essenziali nel far fronte alle emergenze del mondo odierno, le scienziate mancano ancora di sufficiente visibilità e rappresentanza ...