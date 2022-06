“Piango per loro”. Il dolore di Eva Henger, ancora alle prese con problemi di salute: “Non ci sono più” (Di venerdì 24 giugno 2022) Eva Henger piange i due morti dell’incidente. Lo scorso aprile l’attrice a luci rosse è stata protagonista di uno scontro in auto avvenuto in Ungheria. Persero la vita due persone mentre lei ne è uscita riportando delle ferite che la costringeranno, per qualche tempo, a usare la sedia a rotelle. La mamma di Mercedesz è tornata a parlare dell’accaduto ai microfoni di Novella 2000. Eva Henger piange i due morti dell’incidente: “Mi dispiace per loro” Eva Henger piange i due morti dell’incidente. Il drammatico ricordo sulle pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 dove l’attrice a luci rosse ricorda le vittime: “Piango spesso per quello che è successo. Pensando all’incidente, mi vengono in mente le due persone che non ce l’hanno fatta. Mi dispiace tantissimo per loro. Quando potrò ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Evapiange i due morti dell’incidente. Lo scorso aprile l’attrice a luci rosse è stata protagonista di uno scontro in auto avvenuto in Ungheria. Persero la vita due persone mentre lei ne è uscita riportando delle ferite che la costringeranno, per qualche tempo, a usare la sedia a rotelle. La mamma di Mercedesz è tornata a parlare dell’accaduto ai microfoni di Novella 2000. Evapiange i due morti dell’incidente: “Mi dispiace per” Evapiange i due morti dell’incidente. Il drammatico ricordo sulle pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 dove l’attrice a luci rosse ricorda le vittime: “spesso per quello che è successo. Pensando all’incidente, mi vengono in mente le due persone che non ce l’hanno fatta. Mi dispiace tantissimo per. Quando potrò ...

