SENIGALLIA -lanei parcheggi dell'ex Gil ieri mattina dove il parcometro non funzionava, nell'app non si riusciva a trovare l'area di. Inoltre, il dipendente comunale ...

Problemi con ici sono stati anche in altre zone del centro. Gli automobilisti hanno chiamato i vigili per capire come dovevano fare per pagare. APPROFONDIMENTI ANCONA Ansia da maturità: ......ma anche di attività particolarmente frequentate dai cesenati e da coloro che arrivano da... Sul sito di Atr sono reperibili tutte le informazioni relative al funzionamento dei nuovi'... Parcometri fuori uso, app fantasma: impossibile pagare la sosta all’ex Gil, tanti disagi SENIGALLIA - Impossibile pagare la sosta nei parcheggi dell’ex Gil ieri mattina dove il parcometro non funzionava, nell’app non si riusciva a trovare l’area di sosta. Inoltre, il dipendente comunale ...Sosta elettronica ancora qualche intoppo, ma a breve torna il parcheggio gratis nei giorni festivi | Attualità, Basilicata ...