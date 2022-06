Mattarella | “Traffico droga azione turpe | persone vanno recuperate”

Pubblicità

Contiene due messaggi questa giornata: il contrasto al, a quella ignobile orribile ... Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioin visita alla Fondazione Villa Maraini, ...Serafino Fiore " ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergioe l'Ordine ... anche se in misura ridotta, il fenomeno deldi stupefacenti via terra. Nel periodo in ...Il traffico di stupefacenti "è uno dei fenomeni più turpi della storia dell’umanità", mentre "recuperare alla pienezza della vita, della propria libertà, tante persone è un grande contributo alla civi ...Al centro per il recupero dei tossicodipendenti, in occasione della Giornata mondiale contro l’abuso di droga di sabato, il presidente della Repubblica ha sottolineato: «Ogni persona è irripetibile, h ...