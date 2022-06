LIVE Camila Giorgi-Ostapenko 1-2, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: la lettone conduce il primo set (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ace di Giorgi. 0-15 Ottima risposta di rovescio della lettone che conduce lo scambio di diritto. 1-2 Nessun problema al servizio per la campionessa del Roland Garros 2017. 40-15 Servizio e diritto di Ostapenko. 30-15 Stecca di diritto in risposta di Giorgi. 15-15 Ace esterno della classe 1997. 0-15 Ostapenko perde la diagonale di diritto che termina in rete. 1-1 Servizio a zero della marchigiana. 40-0 Diritto lungo della lettone. 30-0 Diritto a sventaglio in rete di Ostapenko. 15-0 Ace di Giorgi. 0-1 Buon primo game della lettone. 40-15 GRAN RISPOSTA DI Giorgi IN PROFONDITÀ! 40-0 Lunga la risposta della ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ace di. 0-15 Ottima risposta di rovescio dellachelo scambio di diritto. 1-2 Nessun problema al servizio per la campionessa del Roland Garros 2017. 40-15 Servizio e diritto di. 30-15 Stecca di diritto in risposta di. 15-15 Ace esterno della classe 1997. 0-15perde la diagonale di diritto che termina in rete. 1-1 Servizio a zero della marchigiana. 40-0 Diritto lungo della. 30-0 Diritto a sventaglio in rete di. 15-0 Ace di. 0-1 Buongame della. 40-15 GRAN RISPOSTA DIIN PROFONDITÀ! 40-0 Lunga la risposta della ...

