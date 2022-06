Le previsioni sulle pandemie della Rockefeller Foundation travisate dal politico olandese no vax Thierry Baudet (Di venerdì 24 giugno 2022) Un video diffuso su Facebook mostra il politico olandese Thierry Baudet presentare uno studio della Rockefeller Foundation del 2010. Il trentanovenne leader del partito conservatore euroscettico Forum voor Democratie (Forum per la Democrazia), traccia un parallelo tra lo scenario descritto nel documento e la pandemia da Covid-19, citando alcuni stralci dello studio. Come vedremo nell’articolo, il rapporto citato immagina diversi scenari che scaturiscono dallo scoppio di un’ipotetica pandemia. Baudet sceglie uno de più nefasti, e cita solo le parti a lui convenienti, in certi casi non correttamente. Infine, il politico olandese fa delle affermazioni la cui falsità è dimostrata. L’intervento è avvenuto presso la Camera ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Un video diffuso su Facebook mostra ilpresentare uno studiodel 2010. Il trentanovenne leader del partito conservatore euroscettico Forum voor Democratie (Forum per la Democrazia), traccia un parallelo tra lo scenario descritto nel documento e la pandemia da Covid-19, citando alcuni stralci dello studio. Come vedremo nell’articolo, il rapporto citato immagina diversi scenari che scaturiscono dallo scoppio di un’ipotetica pandemia.sceglie uno de più nefasti, e cita solo le parti a lui convenienti, in certi casi non correttamente. Infine, ilfa delle affermazioni la cui falsità è dimostrata. L’intervento è avvenuto presso la Camera ...

