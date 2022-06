Lazio, rifiutata un'offerta per Luis Alberto. In attesa anche Milinkovic - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di venerdì 24 giugno 2022) Luis Alberto vuole tornare in Liga Roma, 24 giugno 2022 - Resta da sciogliere un grande nodo in casa Lazio : il mercato è ancora bloccato e Claudio Lotito ha dato assoluta priorità alle cessioni per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)vuole tornare in Liga Roma, 24 giugno 2022 - Resta da sciogliere un grande nodo in casa: il mercato è ancora bloccato e Claudio Lotito ha dato assoluta priorità alle cessioni per ...

