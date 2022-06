La Casa di carta si trasferisce in Corea e reinventa se stessa (Di venerdì 24 giugno 2022) Debutta su Netflix il remake della celebre serie spagnola. Al netto delle aspettative, la "nuova" Casa di carta convince quanto (o forse anche di più) rispetto all'originale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Debutta su Netflix il remake della celebre serie spagnola. Al netto delle aspettative, la "nuova"diconvince quanto (o forse anche di più) rispetto all'originale

Pubblicità

NetflixIT : La rapina del secolo... da una nuova prospettiva. La Casa di Carta: Corea è ora disponibile. - lostinwonderr_ : RT @_ltflower: ma la gente incazzata per la casa di carta corea??? con skam nessuno ha rotto il cazzo facendo 350 versioni per nazione ma o… - cagagatsu : RT @_ltflower: ma la gente incazzata per la casa di carta corea??? con skam nessuno ha rotto il cazzo facendo 350 versioni per nazione ma o… - supercstark : RT @_ltflower: ma la gente incazzata per la casa di carta corea??? con skam nessuno ha rotto il cazzo facendo 350 versioni per nazione ma o… - STEFANIACARTA16 : @IsolaDeiFamosi MA CHE MIA FIGLIA MORISSE DI COVID ALMENO MEMI VINCE E VIVE LEI SI CHE VALE LEI SA FARE TANTE COSE… -