Il prezzo è stato rivelato quando il Newcastle considera Thorgan Hazard in picchiata (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 16:14:46 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Il Newcastle United ha rivolto le sue attenzioni alla Bundesliga tra i continui sforzi del club per rafforzare la prima linea di Eddie Howe in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato. L'ultimo attaccante nel mirino della squadra di trasferimento al St. James' Park? Pericolo Thorgan. Secondo un rapporto di Patrick Berger dell'outlet tedesco Sport1, l'uomo largo Hazard, fratello della stella del Real Madrid Eden, è stato aggiunto alla "lista ristretta" di obiettivi presi in considerazione dai Magpies questa estate. Si aggiunge, però, che il 29enne al momento non è visto come una firma prioritaria. Hazard invece è il 'Piano B' del Newcastle, con una proposta ...

