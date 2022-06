Il cammino dell’Italia ai Mondiali dell’82 | superati i gironi a fatica

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’Italia passa il primo girone ai’82 I’82, che si disputano in Spagna, non iniziano nel migliore dei modi per l’Italia. La scia del calcio scommesse è ancora abbastanza viva e ci sono polemiche tra le convocazioni tra cui quella di Paolo Rossi. La squadra non è ben vista dai giornalisti visto il continuo silenzio stampa. In questo clima non del tutto positivo , la squadra di Bearzot inizia il Mondiale. Nella prima partita, però, pareggia 0 a 0 con la Polonia e già iniziano i mugugni. Nella seconda, altro pareggio, questa volta col Perù, per 1 a 1. Alla rete di Conti risponde quella di Diaz a pochi minuti dal termine. Arriva la terza partita. Una vittoria per poter passare il turno con tranquillità ed evitare incroci pericolosi nel secondo girone sarebbe la cosa migliore. L’Italia, però, pareggia anche contro il Camerun per 1 a 1. ...