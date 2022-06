Gli 85 anni di Renzo Arbore, c’è un augurio preciso che voglio fargli (Di venerdì 24 giugno 2022) Mi hanno fatto un bello scherzo gli amici della redazione del ilfattoquotidiano.it chiedendomi di celebrare gli 85 anni di Renzo Arbore. Cosa si può dire infatti che non sia già stato detto, meglio di quanto sappia farlo io, sulla bellezza della sua televisione, della sua radio, del suo cinema (sì del suo cinema, non fate gli snob) e della sua musica? E poi Arbore io lo celebro da tutta la vita in tante maniere diverse. Da semplice fan dei suoi programmi radiofonici quando ero studente all’università e correvo a casa nella pausa pranzo per non perdermi una puntata di Alto gradimento. Poi in età più matura, da telespettatore di Quelli della notte e Indietro tutta, ma non un telespettatore qualsiasi, ma uno del gruppo di quelli che parlavano come i personaggi di quei programmi, ne ripetevano le battute, i tormentoni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Mi hanno fatto un bello scherzo gli amici della redazione del ilfattoquotidiano.it chiedendomi di celebrare gli 85di. Cosa si può dire infatti che non sia già stato detto, meglio di quanto sappia farlo io, sulla bellezza della sua televisione, della sua radio, del suo cinema (sì del suo cinema, non fate gli snob) e della sua musica? E poiio lo celebro da tutta la vita in tante maniere diverse. Da semplice fan dei suoi programmi radiofonici quando ero studente all’università e correvo a casa nella pausa pranzo per non perdermi una puntata di Alto gradimento. Poi in età più matura, da telespettatore di Quelli della notte e Indietro tutta, ma non un telespettatore qualsiasi, ma uno del gruppo di quelli che parlavano come i personaggi di quei programmi, ne ripetevano le battute, i tormentoni e ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA SUL TETTO D'EUROPA! ?????? Dopo 23 anni gli azzurri vincono la medaglia d'oro agli Europei nella spada… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - sportmediaset : Calhanoglu: 'Ibra ha 40 anni, non gli rispondo. Derby perso anche per Inzaghi' #Inter #Calhanoglu #Ibrahimovic - I_fatti2 : @AntoniettaBomb1 @mariosalis Questo ebreo ha votato contro l'Israele nell'Onu. E anche prima di lui tutti gli anni… - NunziaCentanni : RT @Leleprox: La tortura, il waterboarding, gli schiaffi e i pugni, i testicoli schiacciati nei cassetti, le botte con gli stracci bagnati… -