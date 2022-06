Gianicolo, il busto del figlio di Garibaldi trasformato in discarica (Di venerdì 24 giugno 2022) Il figlio di Giuseppe Garibaldi, sulla terrazza del Gianicolo , fa la guardia alla spazzatura . Proprio così: il busto di Menotti Garibaldi praticamente è diventato il punto di raccolta dei sacchi dei ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildi Giuseppe, sulla terrazza del, fa la guardia alla spazzatura . Proprio così: ildi Menottipraticamente è diventato il punto di raccolta dei sacchi dei ...

