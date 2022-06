Gas Russia, fonti Ue: no piani per vertice straordinario luglio (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Gas Russia, al momento “non ci sono piani per tenere un summit a luglio”, dedicato all’energia. E’ quanto si apprende da fonti Ue, mentre è in corso l’Eurosummit. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, con l’appoggio di altri Paesi, ha chiesto ieri la convocazione di un vertice straordinario dedicato all’energia in luglio. La decisione spetta, però, al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che valuta l’opportunità di convocare un vertice sulla base della possibilità di trovare un consenso. La premier svedese Magdalena Andersson e il collega lettone Krisjanis Karins hanno entrambi detto che un vertice straordinario in luglio avrebbe senso solo se ci fosse qualcosa da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Gas, al momento “non ci sonoper tenere un summit a”, dedicato all’energia. E’ quanto si apprende daUe, mentre è in corso l’Eurosummit. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, con l’appoggio di altri Paesi, ha chiesto ieri la convocazione di undedicato all’energia in. La decisione spetta, però, al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che valuta l’opportunità di convocare unsulla base della possibilità di trovare un consenso. La premier svedese Magdalena Andersson e il collega lettone Krisjanis Karins hanno entrambi detto che uninavrebbe senso solo se ci fosse qualcosa da ...

