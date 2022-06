Forrest Gump, Tom Hanks: "Credevo che le scene sulla panchina non sarebbero piaciute a nessuno" (Di venerdì 24 giugno 2022) Tom Hanks, intervistato di recente da CinemaBlend a proposito di Forrest Gump, ha rivelato che per giorni e giorni ha creduto che le scene sulla panchina non sarebbero piaciute a nessuno. Conosciamo tutti la frase: "La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita". Tom Hanks la dice ad una sconosciuta su una panchina del parco in una scena di Forrest Gump, celebre ed amatissimo film diretto da Robert Zemeckis. Sebbene la scena sia diventata leggendaria nel corso degli anni, raggiungendo lo status di uno dei momenti più famosi della carriera di Hanks, quest'ultimo in realtà all'epoca non pensava che le sequenze ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Tom, intervistato di recente da CinemaBlend a proposito di, ha rivelato che per giorni e giorni ha creduto che lenon. Conosciamo tutti la frase: "La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita". Tomla dice ad una sconosciuta su unadel parco in una scena di, celebre ed amatissimo film diretto da Robert Zemeckis. Sebbene la scena sia diventata leggendaria nel corso degli anni, raggiungendo lo status di uno dei momenti più famosi della carriera di, quest'ultimo in realtà all'epoca non pensava che le sequenze ...

Pubblicità

xspidermommy : RT @CasaLettori: 'Mamma diceva sempre: la vita è come a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.' Forrest Gump #Al… - Forrest_Gump_SS : @LaVeritaWeb 5 anni di cassa integrazione ??? - Forrest_Gump_SS : RT @LoveLifeFlower: Mick Jagger a 78 anni dopo una vita di droghe sta mejo de me dopo una vita di tisane al tarassaco. Da domani metanfetam… - Forrest_Gump_SS : RT @MarcoRizzoPC: Eh certo la colpa del degrado ambientale è di ognuno, questo radical chic amico di Draghi si dimentica di dirvi che il 70… - gianalbi61 : @Lucaargentero All'inizio ho pensato a Forrest Gump.... Andando avanti mi è piaciuto sempre di più. Interpretazion… -