Don Matteo 14 | clamorose indiscrezioni | Non solo Terence Hill | altri addii in vista

La tredicesima stagione di Don Matteo, terminata all'incirca un mese fa, è stata senz'altro una delle più importanti nella storia dell'ormai celebre serie televisiva. Don Matteo 13 ha infatti segnato una svolta, con l'addio di Terence Hill, che non vestirà più i panni del sacerdote don Matteo Bondini, parroco della Chiesa di Sant'Eufemia a Spoleto (prima della nona stagione era il parroco della Chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, ndr). Come noto, Don Matteo/Terence Hill si diletta nel risolvere casi legali e criminali, servendosi del suo grande intuito e della conoscenza dell'animo umano: un grosso aiuto per il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini, interpretato da Nino Frassica. Dal 2000 al 2022 Terence Hill ha interpretato Don Matteo.

