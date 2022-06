Corsi prevede: "Asllani dimostrerà di essere da Inter" (Di venerdì 24 giugno 2022) Un altro calciatore dell' Empoli ha spiccato il grande salto: si tratta di Kristjan Asllani , acquistato dall' Inter pochi giorni fa. Il suo ex presidente, Fabrizio Corsi , ha raccontato dell'incontro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022) Un altro calciatore dell' Empoli ha spiccato il grande salto: si tratta di Kristjan, acquistato dall'pochi giorni fa. Il suo ex presidente, Fabrizio, ha raccontato dell'incontro ...

Pubblicità

Ticonsiglio : ??Corsi gratuiti sul Trading Online, Fineco Nuove opportunità di formazione nel settore finanziario con i corsi Fine… - dinoameri : @danieledv79 @Justdone17 @MaurizioCLL Mi scusi, anch'io sono ignorante. Ma quale sarebbe la differenza tra i polite… - CyberSecHub0 : RT @DarioMassi: Il piano #Cybersecurity Skilling di #Microsoft Italia prevede #corsi gratuiti in materia di sicurezza #informatica per azie… - DarioMassi : Il piano #Cybersecurity Skilling di #Microsoft Italia prevede #corsi gratuiti in materia di sicurezza #informatica… - brigitrader : @morpheu5 @Massimi63 @micheleboldrin L'analisi tecnica non è di certo una scienza ma è considerata ormai una discip… -