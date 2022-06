**Cooperazione: Franco, 'aiuto a sviluppo e crescita economica non in contrapposizione'** (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'aiuto allo sviluppo e la crescita economica non sono in contrapposizione ma si rafforzano". Lo ha detto Daniele Franco, ministro dell'Economia, nel corso del suo indirizzo saluto alla Conferenza Coopera 2022. Quanto all'emergenza generata dal conflitto in Ucraina, ha aggiunto, "la nostra esperienza nella crisi umanitarie protratte, che combina l'accoglienza ai rifugiati e l'attenzione alle comunità ospitanti ci permette di affrontare meglio situazioni nuove come quella Ucraina". Mentre su quella alimentare ha concluso: "La nostra esperienza più che decennale nel campo alimentare ci permetterà di dare un contributo fattivo alla crisi Nato che colpisce duramente molti Paesi. La questione alimentare à uno dei temi più importanti che dovremo affrontare nei ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'alloe lanon sono inma si rafforzano". Lo ha detto Daniele, ministro dell'Economia, nel corso del suo indirizzo saluto alla Conferenza Coopera 2022. Quanto all'emergenza generata dal conflitto in Ucraina, ha aggiunto, "la nostra esperienza nella crisi umanitarie protratte, che combina l'accoglienza ai rifugiati e l'attenzione alle comunità ospitanti ci permette di affrontare meglio situazioni nuove come quella Ucraina". Mentre su quella alimentare ha concluso: "La nostra esperienza più che decennale nel campo alimentare ci permetterà di dare un contributo fattivo alla crisi Nato che colpisce duramente molti Paesi. La questione alimentare à uno dei temi più importanti che dovremo affrontare nei ...

