Concorso Inps per 1.858 posti: pubblicate le date delle prove selettive (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua la stagione dei concorsi all’Inps dopo l’approvazione dell’ultimo piano assunzionale e l’assunzione di 372 funzionari informatici che hanno preso servizio pochi giorni fa. Nel prossimo mese di luglio i candidati che hanno fatto domanda per il Concorso pubblico per titoli ed esami, “a 1858 posti nei ruoli del personale dell’Inps, area C, posizione economica C1” saranno impegnati nelle prove preselettive e nelle prove scritte. Con lo scorrimento della graduatoria è presumibile che l’Istituto arrivi a quasi 5000 assunzioni. Concorso Inps, le assunzioni L’Istituto dispone già delle autorizzazioni ad assumere, oltre ai 1.858 vincitori, ulteriori 2.224 idonei per un totale di 4082 unità cui, a breve, si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua la stagione dei concorsi all’dopo l’approvazione dell’ultimo piano assunzionale e l’assunzione di 372 funzionari informatici che hanno preso servizio pochi giorni fa. Nel prossimo mese di luglio i candidati che hanno fatto domanda per ilpubblico per titoli ed esami, “a 1858nei ruoli del personale dell’, area C, posizione economica C1” saranno impegnati nellepree nellescritte. Con lo scorrimento della graduatoria è presumibile che l’Istituto arrivi a quasi 5000 assunzioni., le assunzioni L’Istituto dispone giàautorizzazioni ad assumere, oltre ai 1.858 vincitori, ulteriori 2.224 idonei per un totale di 4082 unità cui, a breve, si ...

