Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di venerdì 24 giugno 2022) In esclusiva posso anticiparvi che ci sarà anche . Anche se forse sarebbe più corretto scrivere ci sarebbe, dato che la firma sul contratto manca tutt’ora. Quel che è certo è che la rapper e conduttrice ha sostenuto il provino e tutti gli autori, compreso Alfonso Signorini, se ne sono innamorati. Ora, a decidere se entrare in Casa, spetta solo allache con la famiglia di Belen non c’entra niente, tranquilli. “” è solo un cognome d’arte dato che lei all’anagrafe èDarnakh. Nata in Spagna nel 1998,ha sangue metà spagnolo e metà marocchino, anche se è l’Italia il paese che l’ha adottata e le ha regalato la fama. Prima come modella, poi come cantante (fra i suoi singoli più famosi Bella Così), poi come conduttrice. Attualmente è un volto Discovery con il ...